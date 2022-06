"Día histórico": MLS y Apple inician una sociedad global a partir de 2023

La sociedad global se extenderá hasta el final de 2032, y contiene a cada partido de la MLS y la Leagues Cup, así como también ciertos encuentros de MLS NEXT Pro y MLS NEXT. No será necesario abonar un tradicional abobo de televisión, y los aficionados tener acceso a cada partido en vivo de la MLS con una sucripción a un nuevo servicio de streaming, disponible de manera exclusiva a través del app de Apple TV.