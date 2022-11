MLS publicó conclusiones sobre proceso de contratación de entrenador de D.C. United

La MLS encontró que la acusación, hecha por el defensor de Inter Miami CF, Aimé Mabika, era creíble. Si bien la investigación de la liga no pudo verificar de forma independiente la acusación, MLS no encontró creíble la declaración de Fountas, realizada durante las entrevistas realizadas como parte de esta investigación, de que no dijo nada en ese momento-- discriminatorio o de otro modo. El video del incidente muestra claramente a Mabika reaccionando repentinamente a algo que creía haber escuchado de Fountas. La MLS no pudo confirmar de manera independiente, a través de relatos adicionales de testigos presenciales, imágenes de video o grabaciones de audio, lo que Fountas dijo en ese momento, como ha sido la práctica de la liga para determinar la disciplina de los jugadores para este tipo de acusaciones.