Miguel Ángel Ramírez y Charlotte FC buscan noches de magia en 2022

"Me he adaptado rapidísimo a la ciudad de Charlotte, porque es imposible no adaptarse. Es muy cómoda. Desde el club me han ayudado a hacer todos los trámites lo más rápido posible. Y luego la gente ha sido súper respetuosa, cariñosa y muy pasional. Sobre todo los latinos. Estoy deseando que llegue el primer partido en casa (el 5 de marzo, ante LA Galaxy). Estamos deseando que haya fútbol aquí en las Carolinas. Y no solo los latinos. Hay muchos americanos que me han dicho 'Por fin, soccer en la ciudad. Ya tengo mi ticket, ya tengo mi entrada para el primer partido'. O sea, la gente está súper ilusionada. Y al final, ¿Cómo no vas a estar tú también ilusionado si cuando te encuentras con alguien te trasmite esa pasión, ese amor porque haya fútbol aquí?".