'Tití' Ortiz promete goles y bailecito a la afición de Charlotte FC

"Hoy por hoy, la MLS está muy competitiva. Cuando me dijo Miguel de venir a la MLS, la verdad es que no dudé", explicó el futbolista de 29 años. " Miguel Ángel me dijo desde el primer momento que era un club nuevo, que era una franquicia nueva, que iba a ser un lindo desafío para todos. Para el grupo y en lo personal también. Llegar a un club y que te den la confianza esta de poder jugar en un equipo nuevo, la verdad es que estoy muy contento, y nosotros estamos tratando de aceptar los movimientos que tiene Miguel, el estilo de juego de él. El equipo lo va aprendiendo muy rápido. Estos días de pretemporada y los amistosos que hemos jugado nos han venido bien para conocer al grupo también".