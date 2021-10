Matías Almeyda: "Quiero ser campeón, y noto que así está complicado"

Si bien al técnico argentino que triunfó en la Liga MX con Chivas de Guadalajara le gustaría continuar con su labor en San Jose, él cree que para hacerlo necesita modificar situaciones existentes, y contar con un equipo que le permita aspirar a ser campeón. "Mi futuro está en manos del dueño del club, John Fisher. He hablado mucho con él. Seguramente hablaré con él cuando termine esto, ahora no es momento. Yo le he expresado mi sentimiento en un montón de cosas, y él también a mí. Entonces no dejo de ser un empleado del club, y por ahí John Fisher no está contento con mi trabajo y decida que me tenga que ir. Está dentro de las posibilidades. Y si me quedo, hay cosas a modificar. Me gusta donde estoy, pero me gusta ser campeón a mí. Yo soy un enfermo que quiere ser campeón, y noto que así está complicado, está difícil".