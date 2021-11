Matías Almeyda: 'Hay incertidumbre de saber cómo vamos a seguir'

"Hoy una despedida especial porque pude dirigir tres años al goleador histórico de este país, creo que se va a recomocer todo lo que hizo con el correr del tiempo, me hubiese encantado dirigirlo con menos años, disfruté dirigirlo, lo entendí, aceoptá como es y no tengo más que palabras de agradecimiento para su persona, en tres años nos dio 30 goles, siempre fue primer en los entrenamientos y me hubiera encantado que pudera levantar una copa con nosotros, cuando existene sta clase de ídoslo son respetados y va a llevar un tiempo para que algún joven roma el récord que hizo Chris".