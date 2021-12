MLS anuncia actualizaciones y mejoras a la Política de Contratación Diversa

"Me complace ver las modificaciones que se están haciendo a las políticas de contratación que, en última instancia, ayudarán a crear más oportunidades para las personas afrodescendientes y otros grupos subrepresentados en posiciones técnicas en Major League Soccer", dijo el director técnico de Colorado Rapids, Robin Fraser, miembro del grupo de trabajo que llevó a cabo la actualización de la política. “Estoy muy agradecido de haber sido contratado por Padraig Smith y KSE, y espero que cualquier éxito que hayamos tenido aquí en Colorado ayude a abrir las puertas para más candidatos afrodescendientes en puestos de entrenador. Para ser claro, no siento que KSE me haya dado una oportunidad porque soy negro. Creo que me contrataron porque Padraig y KSE sentían que era el mejor candidato para el puesto. Esta modificación a la política de contratación, sin duda, dará más exposición a los candidatos afrodescendientes y definitivamente creará más oportunidades dentro de la comunidad afrodescendiente".