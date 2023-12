El atacante uruguayo mencionó que se decidió por el Inter por los grandes amigos que tiene en el equipo y considera que no será difícil adaptarse porque conoce como juegan.

“Vengo de Brasil, de una liga muy competitiva el cual a nivel personal y a nivel de clubes no me puedo quejar, tuvimos un año increíble y es una demostración de que estoy bien tanto futbolísticamente como físicamente y eso me hace sentir con muchísimas ganas de querer comenzar la 2024; comento el uruguayo.