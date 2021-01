Una leyenda dice adiós: Luis Robles anuncia su retiro

El ex portero de los New York Red Bulls e Inter Miami , Luis Roble s, anunció su retiro el miércoles, poniendo fin a una carrera de 14 años. Robles pasó 2020 con el club de expansión Inter Miami , pero vio su temporada llegar a su fin temprano cuando sufrió una fractura en su brazo izquierdo en octubre.



"Mi carrera está llena de recuerdos y grandes historias, pero lo que más destaca son las personas que conocí en el camino", dijo Robles en una publicación que anunciaba su retiro en Instagram. "Desde compañeros de equipo que me aguantaron hasta entrenadores que me desafiaron hasta fanáticos que me amaron u odiaron, ha sido muy divertido. Gracias a mi familia que me ha dado todo lo que necesitaba para triunfar".