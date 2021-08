"Quiero mostrar a MLS quién soy”, dijo Luis Araujo al llegar a Atlanta

“La cosa principal para mí es que realmente me gusta ganar títulos”, dijo Araujo -nuevo jugador franquicia- en su rueda de prensa de presentación. “Esa es la principal razón por la que estoy aquí. Me gustaría ganar la liga. Es algo para lo que me he entrenado durante toda mi vida, y espero poder conseguirlo aquí. Quiero mostrar a MLS quién es Luiz Araujo”.