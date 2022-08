¡Son un show! Insigne y Bernardeschi siguen su fiesta de goles con Toronto

Los canadienses llegaron al cotejo con gasolina de sobra, en los primeros 10 minutos bien pudieron abrir el marcador, pero no lo hicieron, relajaron y por poco lo pagan caro. Desde el primer cuarto de hora, los locales se apoderaron de las acciones, fueron mejores, merecieron irse adelante en el marcador, pero eso no pasó. Se cansaron de generar acciones, pero no concretaron.