Los mejores clubes de MLS y LIGA MX participarán en segunda edición de Leagues Cup este verano

Por parte de la LIGA MX será en el mes de mayo, tras el cierre de la Temporada 2020-2021, cuando se definan los participantes en Leagues Cup.

Leagues Cup y Campeones Cup son parte de una alianza general, creada en 2018, entre las dos ligas más importantes de Norteamérica, la MLS y LIGA MX. La alianza está atada no solo a la rivalidad sobre el campo, diseñada para crecer el deporte en la región, sino por una misión colaborativa fuera del terreno de juego, con una meta de compartir mejores prácticas y de propulsar el cambio positivo en las comunidades locales de ambas ligas.

Leagues Cup regresa luego de una pausa debido a la pandemia y en la edición de 2021 contará con cuatro clubes de cada liga en un formato de eliminación directa. Los clubes participantes de la MLS, que disputarán los partidos de Cuartos de Final en casa, son los mejores equipos de cada conferencia, basado en la tabla de la temporada regular de 2020, que no están participando en la Liga de Campeones de la

Concacaf. De acuerdo con este criterio, los clubes clasificados de la MLS a Leagues Cup serán Sporting Kansas City, Orlando City SC, Seattle Sounders FC y New York City FC.

En su tercera edición, Campeones Cup 2021 será disputada por Columbus Crew SC, el campeón reinante de la MLS Cup, contra el ganador de Campeón de Campeones de LIGA MX, que se jugará este verano. Campeones Cup está programado para jugarse la semana del 27 de septiembre y se llevará a cabo en el New Crew Stadium, que se inaugurará este año en Columbus, una ciudad que ha sido sede de algunos de los encuentros más importantes e icónicos en la historia de la rivalidad entre EE. UU. y México.

