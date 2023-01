LAFC y Denil Maldonado; sueños de consolidación y reinado en MLS

Denil Maldonado, quien ya se consolidó como titular indiscutible en la Selección Mayor de Honduras, tomando el lugar de Maynor Figueroa, aterriza en LAFC no solo para ser el tercer hondureño que viste la camiseta del club, sino también para competir por la titularidad. Si bien, a primera vista parece algo que no sucederá, el catracho no pierde la fe de hacerse con un hueco en el esquema de Steve Cherundolo.