LAFC sigue haciendo ruido, al fichar a central de Red Bulls Aaron Long

Aaron Long comenzó su carrera profesional como volante central, fue parte de los planteles de Seattle Sounders FC y Portland Timbers, aunque no logró jugar con esos equipos. New York Red Bulls lo fichó originalmente en 2016, con el plan de convertirlo en un defensor central. Con New York Red Bulls II fue reconocido como el Defensor del Año en la USL Championship, antes de debutar en el primer equipo en 2017.