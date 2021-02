LAFC explica la cesión de Brian Rodríguez al Almería

El extremo de 20 años fue considerado un probable candidato para ser vendido desde el momento en que llegó a LAFC dada su edad y alto nivel de habilidad como estrella prometedora de la selección uruguaya. Pero el club que le dio su llegada a Europa llamó la atención, ya que el Almería se encuentra actualmente en la segunda división de España y no tiene el valor de nombre llamativo como muchos de los clubes que se habían vinculado con él en el pasado.

"Para nosotros, como hemos dicho constantemente, siempre buscamos las soluciones adecuadas para nuestros jugadores y tomamos todo caso por caso", dijo Thorrington a Bretos . "Hubo mucho interés en las oportunidades de préstamos y oportunidades de compra para nuestros jugadores y nos sentamos y discutimos con cada jugador. A veces tiene sentido y otras no. En este caso, pensamos que es una gran oportunidad para Brian para conseguir algunos partidos, para ir a jugar. Esas campañas de búsqueda de ascensos son una gran experiencia para un jugador. Sabemos que es un club al que realmente le gusta Brian y creemos que lo preparará para el éxito y veremos cómo va".



"Si me preguntaran hace un año si hubiéramos estado abiertos a que Brian Rodríguez se prestara, probablemente le hubiera dicho que no, eso no tiene sentido, estamos esperando venderlo", dijo Thorrington. "Pero hay que adaptarse. Y como cualquiera le dirá, este mercado en este momento está desinflado hasta el punto en que necesita encontrar algunas soluciones creativas. El hecho de que pudimos llegar a un acuerdo económico que tenía sentido para nosotros, tenía sentido para Brian, tenía sentido para Almería, estábamos felices de adaptarnos y ejecutar ".