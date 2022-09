La tercera temporada de la MLS NEXT comenzará el 10 de septiembre

La temporada 2022-23 presenta a los mejores prospectos de Estados Unidos y Canadá, tanto en las academias de la MLS como en las academias Elite, compitiendo para tener la oportunidad de convertirse en campeones de la MLS NEXT en los Playoffs de MLS NEXT de 2023. Además, el calendario 2022-23 MLS NEXT contará con cuatro eventos principales, incluyendo el MLS NEXT Fest en diciembre de 2022, la Generation adidas Cup en abril de 2023, el MLS NEXT Flex, un evento clasificatorio para los MLS NEXT Cup Playoffs, en mayo de 2023 y el MLS NEXT All-Star Game presentado por Allstate en julio de 2023.