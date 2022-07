¿Déjà vu? LA Galaxy sigue deambulando en un bucle sin fin a la vista

Con ellos el futuro pinta prometedor, pero no puede ser a largo plazo. Tiene que se en el inmediato y mediano plazo. ¿Por qué? Porque es el Galaxy, y si hay un equipo al que se le exige ganar siempre en la MLS, es a este. En la MLS no es normal que un club haya tenido 4 diferentes técnicos en un periodo de 5 temporadas porque regularmente se confía en los procesos – en Galaxy, si bien no cortan la cabeza en la Jornada 10, si lo hacen tras un par de años malos.