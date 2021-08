Otra vez, 'Chicharito' "poco probable" para el Galaxy ante Vancouver

A Vanney se lo notó entusiasmado con las nuevas incorporaciones del club: el delantero Dejan Noveljic y el lateral Niko Hämäläinen, que cuenta con ciudadanía estadounidense. " Dejan ya está aquí. Se está preparando para el domingo. No he hablado con nadie después del entrenamiento para saber si su visa ha llegado. Tiene una visa de visitante que le ha permitido llegar al país, ya ha estado aquí por una cantidad de días. Ahora tenemos que esperar que esa visa se transforme en una P-1 y ojalá ese proceso pueda ocurrir realmente rápido. Pero no se si llegaremos al domingo. Es lo que esperamos, pero el tiempo pasa y no tenemos una confirmación y todo se vuelve más difícil".