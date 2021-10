Karim Benzema coquetea con MLS: "El fútbol allí es cada vez mejor"

"Voy año a año. Mientras tenga el deseo, este regocijo y siga amando al fútbol, continuaré”, afirmó. “No me fijo en la edad o lo que está pasando. Todo se resume en cómo me siento físicamente. Nunca lo forzaré. Tengo 33 años y en diciembre cumpliré 34. Sigo jugando, me siento cada vez mejor, así que tengo que continuar. Y hacer lo más que pueda con esto”.