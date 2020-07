Jurgen Damm: "Ojalá Josef Martínez me convierta en líder de asistencias en MLS"

Atlanta United está en una situación difícil en este momento, y Jurgen Damm -recién fichado por el equipo rojinegro- aún no ha tenido la oportunidad de dejar su huella. El internacional de México dice que cree que le esperan mejores tiempos cuando tenga la oportunidad con su nuevo club.

'Las Cinco Bandas' se están recuperando de una mala actuación en el Torneo Especial MLS is Back , en el que no lograron marcar un gol y perdieron sus tres partidos. El entrenador en jefe Frank de Boer se despidió del club poco después del final sin ceremonias, con muchas preguntas sobre el estado del plantel y la falta de goles debido a la lesión del artillero Josef Martínez .

Sin embargo, en una entrevista publicada por The Guardian el martes, Damm dijo que todavía está muy emocionado el nuevo paso en su carrera. Y cuando llegue el momento en que pueda combinarse con Martínez dijo que su esperanza es que acumule buenos números en asistencias, algo que últimamente no pudo hacer en la Liga MX con Tigres UANL .

"[En la Liga MX] muchos [centros, disparos cruzados] no alcanzan perfectamente la cabeza del delantero, pero caen y atrapan un rebote que causa un gol, y no recibo la asistencia", dijo Damm al periódico. "¡Ojalá [ Martínez] me convierta en el líder de asistencias de la liga!", exclamó.