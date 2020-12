Jurgen Damm: "Lo importante es meter un gol en los primeros minutos"

"No me tocó estar en el partido de marzo. Lo vi. Y creo que, pese a que el marcador es algo abultado, creo que el equipo hizo las cosas bien y tuvo chances de meter uno o dos goles. Pero bueno... así es el fútbol. El miércoles nos toca un partido que será difícil de remontar. Pero ya vimos en México con el Pumas vs Cruz Azul que nada es imposible", analizó Damm . "Que si salimos enfocados, concentrados y hacemos un gol en los primeros minutos todo puede pasar. Entonces vamos con esa ilusi´ón y esa mentalidad de hacer un gran juego y lograr el pase. Entonces estamos mentalizados y con mucha ilusión".

Atlanta United estaría muy cerca de anunciar a un nuevo técnico para la temporada 2021. "Mucho se ha hablado del futuro entrenador, pero la verdad que nuestro entrenador hoy en día es Stephen Glass . Le tenemos mucho aprecio, lo respaldamos al ciento por ciento, ha hecho un tremendo trabajo con nosotros. Los resultados no caminaron como quisimos, pero la manera, el esfuerzo, y la dedicación que le pone a los entrenamientos es muy buena", dijo Jurgen Damm . "Se habla mucho del que puede venir. La verdad es que nosotros no sabemos nada oficialmente. Obviamente, nos motiva hacer las cosas bien, "llenarle el ojo", hacer las cosas bien porque seguramente va a estar pendiente del juego, pero hoy estamos totalmente mentalizados en el partido. Después del torneo de 'Concachampions' se hablará de eso, el club lo hará oficial, pero hoy en día tenemos que ser muy cautos".

Tras su primer semestres en las filas de Atlanta United, Damm se pone una buena nota. "La verdad es que mi calificación sería un 7 a nivel general. Llegué sin ritmo, luego tuve una lesión muscular que me volvió a parar dos semanas, y gracias a Dios, terminé jugando. Gané el puesto titular. Terminé con 4 asistencias. Obviamente me hubiera gustado meter más, y también goles. Pero al final de cuentas creo que me adapté rápido a la liga. El año 2021 es importantísimo para mí, para volver a mi ritmo, volver a mi nivel, a lo que me llevó a la selección mexicana. Con una pretemporada en forma creo que podré volver a mi nivel".