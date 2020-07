Julián Carranza: "Estamos bien preparados para el clásico ante Orlando City"

Después de una lesión durante la pretemporada que hasta ahora no le permitió debutar con Inter Miami CF , el delantero Julián Carranza está listo para el desafío que representa jugar su primer partido con el equipo de Florida en el Torneo Especial 'MLS is Back' .

"En la tercera semana de pretemporada me rompí el quinto (metatarsial)", recordó. "Fue muy difícil saber que iba a estar afuera de las canchas, que no iba a poder debutar con el equipo. Me perdí los dos primeros partidos, y fue un golpe muy duro. Pero me fui entrenando mentalmente y físicamente para poder llegar al día de hoy y estar muy bien. Preparado para volver a jugar".