José Cifuentes valora la confianza de Bob Bradley

José Cifuentes ha elevado sus actuaciones incluso despu´es de no ser tenido en cuenta recientemente por el equipo nacional de Ecuador. "Con el tema de la selección, si uno no está siendo llamado o tenido en cuenta es porque ha bajado el ritmo o no estaba como venía, y al no ser llamado me motivó a seguir trabajando, a seguir mejorando, y ahora -gracias a Dios- se está dando el resultado en la cancha".