Jornada 18: lo que debes saber y cómo seguir los partidos en MLS Season Pass

Se terminó la mala racha: Sporting Kansas City tiene récord positivo en sus últimos siete partidos (4 victorias, 1 derrota, 2 empates). Pese a que su defensa no es demasiado sólida (con 9 goles recibidos en ese mismo lapso), el equipo de Peter Vermes pasó a ser un cuadro interesante. Austin, del otro lado, no consigue este año poner a todas sus buenas piezas juntas en la MLS 2023.

REAL SALT LAKE vs NEW YORK CITY FC