Otra 'joya' de la MLS y Estados Unidos se va al futbol europeo

"Quiero agradecer a NYCFC por todo lo que han hecho para mí. Siempre me han brindado un ambiente en el cual desarrollarme. El club es una familia y ha sido mi hogar desde que firmé, he crecido allí. New York City tiene un lugar especial en mi corazón y siempre seré un aficionado. Miraré los partidos desde Escocia”.