Houston Dynamo FC Héctor Herrera le da triunfo al Dynamo en la MLS ante Orlando City Herrera define con un excelente gol, el triunfo del Dynamo ante Orlando City. Además el mexicano volvió a tener actividad desde el 11 inicial.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Gol de Héctor Herrera marca da triunfo a Houston Dynamo en la MLS

En un partido donde las defensivas se imponían, apareció Héctor Herrera para destrabar las acciones y darle una victoria al Houston Dynamo por 1-0 ante Orlando City en la actividad sabatina de la MLS.

El mediocampista regresó a la titularidad del equipo luego de algunos encuentros en los que vio acción desde la banca.

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Mensaje de confianza a Héctor Herrera

Sus minutos iban escaseando, pero en esta ocasión, el entrenador Ben Olsen decidió apostar por el mexicano para aparecer en el 11 inicial.

El encuentro realmente tuvo pocas acciones de gol. Las ofensivas fueron bien nulificadas por las defensas de ambos equipos.

¿Cómo fue la jugada del gol de Herrera?

Fue hasta el minuto 75 que el Dynamo generó una jugada en contragolpe para abrir el marcador y llevarse la victoria.

Fue Herrera quien justamente inició la jugada de gol. Robó el balón cuando el rival se acercaba a la media luna de Houston y pasó hacia Lawrence Ennali por la banda derecha, quien se escapó a toda velocidad.

El propio Ennali estuvo cerca de hacer un golazo al quitarse hasta a dos rivales, pero cuando disparó, la defensiva detuvo su tiro. En un mar de rebotes, apareció Herrera cerca del manchón penal para disparar y mover las redes.

Esta jugada fue suficiente para cerrar el encuentro y sumar una victoria que el Dynamo necesitaba de manera urgente. También provoca que Herrera levante la mano en el momento idóneo para ser considerado por Javier Aguirre en la lista final de México de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.