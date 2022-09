Mukhtar 1 vs Driussi 0: se calienta la carrera por el MVP de la MLS

"El MVP es un premio fantástico", valoró Mukhtar. "Creo que el año pasado quedé segundo o tercero. Estuve muy cerca. Ese es un objetivo, ese es mi objetivo, mi objetivo personal, ¿Saben? Se que necesito a mis compañeros. Ellos me ayudan, me empujan. El entrenador me da la confianza, y ahora me toca a mí. Tengo que demostrar y dar lo mejor de mí para conseguir ese premio".