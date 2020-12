El seleccionador de EE.UU., impresionado con Efraín Álvarez

"Lo que vi hoy en los entrenamientos es [que] es un tipo con el que quieres estar alrededor del balón, un jugador muy creativo, tiene un buen cambio de ritmo, muy bueno en espacios reducidos", dijo Berhalter en una conferencia de prensa el martes al referirse a Efraín Álvarez . "Para mí, fue un entrenamiento realmente interesante verlo y puedo verlo en un rol de mediocampo ofensivo, en un rol de extremo, incluso en el rol de No. 9 debido a la forma en que hemos estado usando el No. 9 en veces. Para mí, es un jugador de calidad ".

"Lo que he visto de él es una madurez, un desarrollo como jugador durante este último año", dijo Berhalter . "Se ve mucho más en forma físicamente, es capaz de impactar los partidos durante más tiempo esta temporada. Fue una pena que no jugara más".

Aunque Efraín Álvarez viajó al sur de Florida antes del último partido del año del equipo contra El Salvador el 9 de diciembre, no hará su debut con Estados Unidos. Berhalter dijo que Álvarez aún no ha comenzado el proceso de presentación de un cambio único y no es elegible para jugar. El objetivo de la invitación, sin embargo, es que él y los demás jugadores de doble nacionalidad se familiaricen con el entorno del equipo.