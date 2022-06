¿Cómo es jugar un Mundial? Gonzalo Pineda habló de su experiencia

En diálogo con Major League Soccer, Pineda hoy reconoce que en ese momento no tomó la dimensión exacta del significado de disputar una Copa del Mundo. "La verdad es que ya venía en el proceso de prácticamente un año con la selección y ya los auxiliares me habían adelantado un poc que iba a estar en la lista. Entonces nu hubo tanta sorpresa cuando llegó la convocatoria, pero obviamente me emocioné muchísimo al saber que iba a ir a un Mundial. Y si te soy sincero como que no dimensioné tanto la importancia de un Mundial. Me llegó y creo que veces toma un tiempo procesar ciertas noticias, y en mi caso fue así. Años después y sobre todo cuando te retiras dicen 'Wow, he jugado un Mundial. Qué increíble' y puedes dimensionarlo mejor, ¿No?", comentó Pineda.