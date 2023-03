Generation adidas Cup 2023: jóvenes de MLS ante lo mejor de Liga MX y el mundo

Al completar con éxito este curso piloto, los evaluadores de partidos de la MLS NEXT recibirán una licencia de Nivel 2 de U.S. Soccer Talent Scout. Lanzado en el verano de 2023, el Programa de Evaluación de Partidos de la MLS NEXT ha recibido a jugadores profesionales anteriores y actuales que están interesados en aprender más sobre reclutamiento y el análisis de jugadores en el panorama de MLS NEXT. Los evaluadores de partidos participan en la programación educativa y reciben tareas de reclutamiento en varios eventos de MLS NEXT.