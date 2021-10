Se va un crack: Federico Higuaín anuncia su retiro como futbolista

"Fundamentalmente, al club River Plate de Argentina, que me educó tanto adentro como fuera de la cancha, que me enseñó a competir y a tratar de ganar jugando de una determinada forma. Agradecer a todos los demás clubes en los que participé en Argentina, en los que me tocó jugar en el exterior, y un agradecimiento muy grande también a la MLS, que fue una liga que me recibió de buena forma. A Columbus Crew, que me dio mucho tiempo para jugar, a D.C. United en un momento difícil para mí me abrió las puertas de su club, y a este hermoso club que me dio una nueva posibilidad de disfrutar el último año de hacer lo que más amo en la vida que es jugar al fútbol".