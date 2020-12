FC Dallas: "La eliminación de Playoffs esta vez duele más"

"Esta vez duele, este es más difícil de aceptar porque veo que estamos creciendo y dando pasos en la dirección adecuada", comentó tras el partido del martes por la noche el entrenador Luchi González . "Pero la temporada ha terminado y ya no tenemos una semana para entrenar y no estamos entre los cuatro finalistas, que era un gran objetivo para nosotros".

En definitiva, FC Dallas no pudo hacer lo que había hecho una semana atrás.

"No pasó lo mismo que ocurrió ante Portland, así que esto es más difícil de aceptar", argumentó Luchi. "Tenemos que vivir con esto, pero no quiero aceptarlo y no quiero que los jugadores lo acepten. Tenemos que cambiar esto. Es una decepci´on, y así como estoy orgulloso por la temporada, el año, la mentalidad a través de todo lo que hemos pasado y jugar un partido con una identidad futbolística que mostró un poco de nuestro potencial cuando somos visitantes... Aún así sentimos que nos quedamos cortos".