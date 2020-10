Ezequiel Barco y Brian Rodríguez, en el 'top 10' de '22 Under 22'

La presencia latinoamericana también está garantizado en el decenio de oro de futbolistas juveniles en Major League Soccer en 22 Under 22 .

7 - COLE BASSETT (19 años - mediocampista, Colorado Rapids): Todavía tiene solo 19 años, pero el mediocampista se siempre en medio de los goles de su equipo gracias a una secuencia de actuaciones impactantes después del Torneo Especial MLS is Back, lo que subraya su progreso desde el año pasado en el puesto 20 en el 22 Under 22. El entrenador Robin Fraser ha elogiado su avanzado conocimiento del espacio y los cazatalentos europeos también lo están notando.

6 - JAMES SANDS (20 a´ños - mediocampista, New York City FC): Para tomar prestado un viejo dicho sobre Sergio Busquets: si miras el juego, es posible que no veas a Sands, pero si miras a Sands, ves el juego completo. El medio defensivo del NYCFC es excelente en su lectura del juego y tiene una gran calidad técnica. También ha perfeccionado sus habilidades como defensa central en las últimas dos temporadas. Es una lástima que una fractura de pie le haya robado al NYCFC uno de sus jugadores más importantes para el resto de 2020.

4 - AYO AKINOLA (20 años - delantero, Toronto FC): La destacada actuación de Akinola en el Torneo Especial MLS is Back no fue un destello. Su velocidad, potencia y habilidad técnica le dan a la defensa rival todo tipo de problemas, y ha continuado perfeccionando sus instintos goleadores. Ha conrtibuido a que Toronto haya llegado a la cima de la clasificación de la Conferencia Este, y ese es un gran motivo por el que el atacante hace su debut en el cuarto puesto del 22 Under 22.