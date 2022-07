MLS NEXT: los ganadores de los premios de la temporada regular 2021-22

MLS NEXT anunció el martes a los ganadores de los premios de su temporada regular 2021-22: el MVP presentado por adidas, el Goal of the Year presentado por Allstate y el Sportsmanship Award presentado por DoorDash, para la temporada 2021-22 de la MLS NEXT. Los jugadores y equipos de cada uno de los cuatro grupos de edad (Sub-15, Sub-16, Sub-17, Sub-19) fueron seleccionados por sus actuaciones durante la segunda temporada 2021-22 de la MLS NEXT.