Estirpe 'bianconera': Giacomo Vrioni es esperanza de gol en New England

Vrioni podría debutar con su nuevo club este mismo sábado, cuando New England Revolution visite a Columbus Crew (7:30 pm ET, ESPN+). "Ahora que estoy aquí, me concentraré en jugar aquí, para hacer todas las cosas que el entrenador me pide, e intentaré ayudar al equipo y marcar goles, porque ese es mi objetivo", expresó Vrioni. "En el futuro, no lo se. Me concentro en el presente. Este es un equipo fantástico, una gran familia, así que lo daré todo aquí".