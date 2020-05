Esta semana, MLS Unites para Celebrar la Creatividad

Llegó a New York City FC y ya mostró su talento como cantante y compositor. El internacional islandés Gudi Thorainsson escribió esta canción durante las semanas de aislamiento durante el aislamiento social por el coronavirus.

El tema todavía no tiene título, pero la intención del defensor y volante es lograr que la gente adopte una actitud más optimista en este tiempo en el que todos estamos bajo presión.

En 2009, la madre y su hermano le regalaron una tableta electrónica que le permitía comenzar a dibujar de manera digital. "Rápidamente me di cuenta que esto me ayudaba a balancear la presión de ser futbolista profesional", comentó recientemente a MLSsoccer.com. "En momentos difíciles, me permitió pasar un par de horas completamente aislado", agregó.