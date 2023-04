¿Dónde esta Facundo Torres y la legión latina? Orlando City no ruge y Chicharito esta al acecho

Pedro Gallese sigue siendo una garantía en el arco de Orlando. El problema es que el arquero peruano no puede detener todo el solo. En 8 partidos ha recibido 10 goles. Realmente el promedio no es malo, y no habría que cargarle la mano en su totalidad a la zaga, ya que también hace falta el ‘punch’ ofensivo para contrarrestar.