MLS celebra el Día de la Tierra con proyectos de reforestación

Al unir fuerzas con la organización mundial de reforestación One Tree Planted , MLS y sus clubes plantarán 27,000 árboles , 1,000 árboles por cada comunidad de la MLS donde vivimos y jugamos nuestros partidos, en los bosques nacionales de Estados Unidos y Canadá. Esto marcará la reforestación de hasta 67 acres de tierra, el equivalente a 38 campos de fútbol llenos de árboles, y brindará beneficios ambientales que incluyen aire más limpio, agua, suelos estabilizados y una biodiversidad mejorada, a la vez que ayuda a compensar una parte de la huella de carbono de la Liga a lo largo del tiempo.

La Liga continúa explorando los esfuerzos para reducir las emisiones en los estadios de la MLS, incluyendo oportunidades para involucrar a los aficionados y proporcionar recursos para que los clubes creen economías circulares. Como parte de este compromiso, MLS se asociará con Green Sports Alliance para apoyar su campaña Playing for the Next Generation (“PLAY”) , que ayudará a guiar a los equipos y sedes de la MLS para comparar el desempeño ambiental donde jugamos nuestros partidos.