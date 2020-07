Decisiones del Comité Disciplinario de MLS

El Comité Disciplinario de la MLS halló al delantero de New York City FC Valentín Castellanos culpable de simulación. Castellanos recibió una multa por una suma no revelada por sus acciones en el minuto 22 del partido de New York City FC contra Orlando City SC, el 14 de julio. La tarjeta amarilla que el defensor de Orlando City SC Robin Jansson recibió como resultado de este incidente será absuelta de su total de acumulación de tarjetas amarillas y, además, cualquier punto disciplinario de Orlando City SC será descartado ( VIDEO).