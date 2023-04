Dante Vanzeir, delantero del New York Red Bulls, suspendido y multado

Major League Soccer suspendió al delantero de los New York Red Bulls Dante Vanzeir por seis partidos de la temporada regular de la MLS por el uso de lenguaje racista durante el partido entre los New York Red Bulls y San Jose Earthquakes del pasado 8 de abril de 2023. Vanzeir tiene prohibido participar en el torneo Lamar Hunt U.S. Open Cup, partidos de MLS NEXT Pro y partidos de exhibición hasta que se complete la suspensión.