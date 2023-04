¿Cuál rivalidad? Seattle lamenta 4 derrotas seguidas ante Portland

"Esto duele. No es sencillo pararse aquí y responder preguntas tras perder 4-1 ante tu archirrival, que ganó los últimos cuatro partidos seguidos. No es fácil", concluyó Schmetzer. "Pero eso no significa que no crea que este equipo es muy bueno, que es capaz de ganar la MLS Cup, ir lejos en la Leagues Cup. Creo que vamos a competir. Voy a poner un buen equipo en la Copa Abierta de Estados Unidos".