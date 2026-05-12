USL Championship Cristo Fernández firma contrato como jugador profesional en Estados Unidos El actor que saltó a la fama en la serie Ted Lasso, llegó a un acuerdo con club de Estados Unidos.

Video Cristo Fernández, personaje de Ted Lasso, es nuevo jugador profesional en la USL

Cristo Fernández, intérprete del personaje Dani Rojas en la serie Ted Lasso, hizo realidad su sueño de ser futbolista profesional al firmar contrato con El Paso Locomotive FC, club de la USL Championship de Estados Unidos.

"El futbol siempre ha sido una parte fundamental de mi vida e identidad, y sin importar adónde me haya llevado la vida, el sueño de competir profesionalmente nunca abandonó mi corazón. Estoy increíblemente agradecido con El Paso Locomotive FC por abrirme las puertas y darme la oportunidad de competir desde el primer día.

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"Este regreso al futbol profesional se trata de creer en uno mismo, arriesgarse y seguir persiguiendo los sueños, sin importar cuán inesperado sea el camino. Porque como decimos en México: hay que seguirle echando ganas. Siempre agradecido con Dios, mi familia y amigos por creer en mí. Quizás solo soy un loco con sueños locos… así que estar aquí con los Locos tiene todo el sentido del mundo. ¡Vamos Locos!", comentó el estelar fichaje.

El actor nacido en Guadalajara tuvo sus inicios en el futbol con Tecos de la Liga MX aunque se quedó solo en fuerzas básicas y nunca tuvo oportunidad de debutar, hecho que logrará a sus 35 años.

El fichaje de 'Dani Rojas' en Estados Unidos



Cristo Fernández hizo pruebas hace unos meses con New Mexico United con partido de pretemporada incluido, pero al final no fue tomado en cuenta. A 20 años de una lesión que lo dejó fuera de debutar en México, ahora lo hará en Estados Unidos.

El Paso Locomotive de la Segunda División en los Estados Unidos tuvo a prueba casi dos meses a Cristo Fernández hasta que este martes 12 de mayo logró estampar su firma para ser futbolista profesional.

"Cristo es una gran incorporación a nuestra plantilla, que añade otra amenaza ofensiva a nuestra línea de ataque. Su pasión por el juego y sus cualidades de liderazgo en el vestuario nos permiten seguir fomentando la cultura positiva que buscamos como club", dijo el entrenador del Locomotive, Junior González.