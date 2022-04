¿Por qué el apodo de Palermo a Arturo Ortiz, defensa de Pumas?

“Cuando jugué en Celaya un entrenador uruguayo, yo era de cabello chino, me encontró parecido con Martín Palermo. Luego me fui al León y el ‘Gallito’ Vázquez jugó conmigo en Celaya, entonces cuando subo a Primera División me empezó a decir así. Luego en Copa metí gol y en el periódico en lugar de mi nombre salió ‘Palermo’ Ortiz y ya se me quedó”, recordó para Récord.