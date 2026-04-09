Cristian Roldan Cristian Roldán, el jugador que se convirtió en leyenda con Seattle Sounders El jugador de origen latino ha destacado por su lealtad al equipo y por alcanzar ahora una cifra que pocos jugadores han conseguido.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Cristian Roldán, de rechazar a Chivas a convertirse en leyenda en la MLS

El futbolista de origen salvadoreño y guatemalteco, Cristian Roldán, inscribió su nombre en la historia del Seattle Sounders, club que se enfrentó a Tigres en la Concacaf Champions Cup, al llegar a contabilizar una cifra de partidos que solo pocos futbolistas han alcanzado en la MLS.

Y es que antes del juego ante el equipo mexicano Roldán legó a los 400 juegos disputados con la camiseta del Seattle Sounders, cifra que da muestra de su lealtad al club en un tiempo en el que lo que se considera "normal" es dar el salto a otros clubes o a otras ligas extranjeras.

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Roldán, que ante Tigres sumó 401 partidos jugados ahora estará a la caza de otros futbolistas con más partidos en un solo club como Nick Rimando (514 JJ), Kyle Beckerman (498 JJ), Dax McCarty (488 JJ) o Diego Chará (430 JJ).

CRISTIAN ROLDÁN RECHAZÓ A CHIVAS

Nacido en California, Estados Unidos, Cristian Roldán forjó toda su carrera en el sistema del futbol estadounidense, comenzando con los juegos a nivel escolar, pasando por la liga universitaria, hasta ser elegido en el Draft y comenzar su carrera como profesional.

Pero en el camino, siendo una prometedora estrella del futbol, se dio el lujo de rechazar a clubes importantes que lo pretendían como LA Galaxy o Chivas USA, un equipo filial del equipo mexicano que ya ha desaparecido.