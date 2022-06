Todo por las semis: Galaxy, SKC, Red Bulls y NYCFC aprietan en Open Cup

Todo comenzará el martes por la noche, con el Juego entre LA Galaxy y Sacramento Republic (10:30 pm ET), seguirá el miércoles con los duelos entre New York Red Bulls y New York City FC (el derbi de 'la Gran Manzana', a las 8 pm ET) y finalizará con el compromiso entre Sporting Kansas City y el equipo de Union Omaha (8:30 pm ET). Para el 29 de junio quedará el restante encuentro entre Orlando City SC y Nashville SC (7 pm ET).