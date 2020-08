Con el reconocimiento de sus compañeros, Diego Chará cumplió 300 partidos con Portland

En su partido número 300 como jugador de Portland Timbers , Diego Chará fue parte del plantel que consiguió la clasificación a las semifinales de MLS is Back . El volante central colombiano es el jugador que más veces ha lucido la camiseta de 'los Leñadores' en la historia, y la comunidad del fútbol -especialmente sus compañeros- se rinden frente a sus demoledoras cifras en MLS .

Diego Chará terminó la temporada 2019 con un 91,1% de pases acertados (el quinto mejor registro de la liga), y Portland apenas ganó en 8 ocasiones en los 44 partidos en los que el centrocampista no haya estado disponible. Así de importante es el veterano para su equipo.

"Cuando llegué aquí en 2013, las dos primeras semanas no fueron fáciles", rememoró Valeri . "Unas semanas después, estaba sentado al lado de Diego , y me dijo 'Eres un hombre de fe, y yo también', mientras hablábamos sobre una situación dentro del equipo. Y agregó, 'Diego, yo rezo y trabajo'".



"En ese momento me dije 'este tipo me gusta. Me gusta lo que piensa, su manera de sentir y creer. Vamos a hacer grandes cosas juntos'".