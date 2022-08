Con Atlanta United en crisis, Josef Martínez llegó a su gol 100 en MLS

"Si no vas a creer, no deberías estar en el equipo. No creo que deberías estar jugando fútbol profesional si ese es el caso", afirmó Gutman. "Creo que todo el mundo en este grupo cree que podemos llegar a los Playoffs, cree en que podemos ganar partidos, y se que hoy perdimos tres puntos en casa, pero podemos recuperarnos el domingo y estar en una mejor posición".