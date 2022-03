Comienza la MLS NEXT Pro: Esto es lo que debes saber sobre la liga

Ese encuentro será el primer Partido de la Semana de MLS NEXT Pro, con una transmisión enriquecida de la que participarán el comentarista Taylor Twellman de ESPN, Steve Cangialosi, Poppy Miller y Susannah Collins, de MLSsoccer.com, copresentadora del podcast The Call Up. El programa antecederá a otros ocho partidos que se podrán seguir a lo largo del fin de semana, comenzando con otro Partido de la Semana con producción enriquecida, cuando Houston Dynamo 2 sea local frente a Whitecaps 2, desde las 9 pm ET.