Columbus no lució, pero venció a Miami y va rumbo a la clasificación

Esta vez no hubo magia, no sobresalieron las grandes figuras, pero la segunda línea de Columbus hizo la tarea. El Crew no contó con el aporte goleador de Juan Camilo "Cucho" Hernández ni las magníficas asistencias de Lucas Zelarayán, pero sí con la eficacia del costarricense Luis Díaz, quien fue el autor del triunfo 1-0 de su equipo ante Inter Miami por la semana 28 de la Major League Soccer.