Columbus Crew vs Seattle Sounders en vivo | Cómo y cuándo ver la Final MLS Cup 2020

La final de la Major League Soccer 2020 ya está definida, Columbus Crew vs Seattle Sounders buscarán el título de la temporada tras varios meses de un torneo atípico, incluidos tres de receso debido a la pandemia por el coronavirus . El duelo por el título MLS Cup 2020 se jugará este sábado 12 de diciembre con transmisión de TV en vivo de TUDN y UniMás.

¿Cómo y cuándo ver en vivo Columbus Crew vs Seattle Sounders ?

El partido entre Columbus Crew vs Seattle Sounders , correspondiente a la Final MLS Cup 2020 , se jugará este sábado 12 de diciembre a las 8 p.m. hora del este de Estados Unidos, en el gramado del Mapfre Stadium.

ANTECEDENTES Columbus Crew vs Seattle Sounders

Las estadísticas dicen que Columbus Crew vs Seattle Sounders se han enfrentado en 15 ocasiones, 8 compromisos han sido como local para el conjunto de Seattle y los otros siete duelos en casa del Crew, rival que por estadística llega a este compromiso con la desventaja en una serie particular que definirá el campeonato.